Посольство РФ в Праге пересдает квартиры, предоставленные Чехией для дипломатов
Российское посольство в Праге получает прибыль от аренды сотен квартир в районе Праги 6, предназначенных для российских дипломатов.
Об этом пишет Denik N.
Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период времени до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.
Квартиры сдают в аренду людям без контракта, и они платят аренду наличными непосредственно посольству России, в частности представителю российского предприятия "Госзагрансобственность".
"Хотя эти выплаты являются необычными деньгами, люди - исключительно владельцы российских паспортов - несут деньги сюда для аренды примерно двухсот квартир, в которых они прожили годы", - отмечает автор.
"Деньги собирает наличными должностное лицо российского посольства. Арендаторы, которые протестовали, закончили или перед судом, или в больнице", - говорится в расследовании.
"Арендаторы жаловались на насилие и издевательства", - пишет издание.
Как сообщается, эта деятельность задокументирована рядом объявлений, которые предлагают арендовать квартиры.
Такая деятельность может нарушать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, говорится в материале.
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