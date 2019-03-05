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Посольство РФ в Праге пересдает квартиры, предоставленные Чехией для дипломатов

Вторник, 5 марта 2019, 07:20

Российское посольство в Праге получает прибыль от аренды сотен квартир в районе Праги 6, предназначенных для российских дипломатов.

Об этом пишет Denik N.

Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период времени до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Квартиры сдают в аренду людям без контракта, и они платят аренду наличными непосредственно посольству России, в частности представителю российского предприятия "Госзагрансобственность".

"Хотя эти выплаты являются необычными деньгами, люди - исключительно владельцы российских паспортов - несут деньги сюда для аренды примерно двухсот квартир, в которых они прожили годы", - отмечает автор.

"Деньги собирает наличными должностное лицо российского посольства. Арендаторы, которые протестовали, закончили или перед судом, или в больнице", - говорится в расследовании.

"Арендаторы жаловались на насилие и издевательства", - пишет издание.

Как сообщается, эта деятельность задокументирована рядом объявлений, которые предлагают арендовать квартиры.

Такая деятельность может нарушать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, говорится в материале.

Европейская правда

Темы: РосcияЧехиядипломатические отношения
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