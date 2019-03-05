Румынские пограничники задержали на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" двух граждан Нидерландов, которые везли из Украины в Европу 84 кг героина.

Об этом 5 марта сообщает пограничная служба Румынии.

Отмечается, что задержанными оказались 29-летняя женщина и 44-летний мужчина, их схватили 4 марта в 9.30 по местному времени.

Они путешествовали на автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии.

В румынском ведомстве утверждают, что, "действуя на основе анализа рисков, пограничники провели тщательную проверку транспортного средства и багажа".

"В полу автомобиля было обнаружено специально разработанное пространство, в котором находилось 167 упаковок с коричнево-желтым веществом, вероятно, из категории наркотиков из высокой группы риска", - сообщили в пресс-службе.

В общем, пограничники изъяли 84,3 кг вещества и отправили ее для анализа в специализированную лабораторию.

"Экспертиза определила, что это героин", - отмечают пограничники.

Украинское издание Mukachevo.net пишет, что румынский прокурор сразу выдал постановление о задержании двух лиц, подозреваемых в перемещении через границу крупной партии тяжелых наркотиков с территории Украины.

Отмечается, что на украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.