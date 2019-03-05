Беларусь выбилась в лидеры поставок в Украину пороха и взрывчатки

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Вторник, 5 марта 2019, 12:41

Беларусь в 2018 году экспортировала в Украину пороха и взрывчатых веществ на 1,989 миллиона долларов, что на 19% превысило уровень 2017 года.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

В больших объемах Украина покупала эту продукцию только у Германии (на 2,066 миллиона долларов) и у США (на 3,239 миллиона долларов). Поставки пороха и взрывчатых веществ из этих стран увеличились по сравнению с 2017 годом соответственно на 60% и 127,5%.

Четвертое и пятое место по объемам поставок этой продукции в Украине занимают Чехия (увеличились на 45% до 1,150 миллиона долларов) и Польша (снизились на 5% до 787,1 тысячи долларов).

До 2014 года Украина ввозила эту продукцию в минимальных объемах – она ​​считалась экспортно ориентированной и имела востребованность на внешних рынках. В отдельные периоды поставки пороха и взрывчатых веществ из Украины увеличивались более чем в тысячу раз.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2018 году страна продолжала покупать эту продукцию и у России, хотя объемы поставок снизились на 15% по сравнению с 2017 годом, до 1,056 миллиона долларов.

В то же время Украина пока не отказалась от поставок пороха и взрывчатых веществ на внешний рынок. Эту продукцию (правда, в небольших объемах) у Украины покупали европейские страны – Болгария (5,218 миллиона долларов), Эстония (на 714,4 тысячи долларов), Литва (на 524 000 долларов), Грузия (288,6 тысячи долларов).

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