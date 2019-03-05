В Киеве прострелили голову мужчине в элитном "Мерседесе"

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Вторник, 5 марта 2019, 13:14

В Днепровском районе Киева неизвестный застрелил мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Погибшего с огнестрельным ранением обнаружили в салоне "Мерседеса" на улице Флоренции.

 

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи.

Отмечается, что киевские правоохранители около 11:15 получили сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворы.

По вызову сразу прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы территориального управления полиции и столичного главка.

На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший – местный житель, 1960 года рождения.

"Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин этого уголовного преступления", - говорится в сообщении.

 

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Темы: Киев криминал


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