СБУ проводит обыск у автора материалов в духе роспропаганды

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в квартире автора ресурса "Антифашист" Владимира Скачко.

Это "Украинской правде" подтвердили в пресс-центре СБУ.

"Сотрудники СБУ в рамках досудебного расследования по уголовному производству в отношении лиц, связанных с антиукраинской деятельностью российских государственных медиа-структур в Украине, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины проводят обыск дома у фигуранта, одного из главных авторов, которые готовили информационные материалы по заказу российских пропагандистских медиа", – заявили там.

По результатам следственных действий будет принято процессуальное решение.

Как сообщило издание "Страна", в квартиру Скачко в связи с обыском прибыл адвокат Алексей Панасюк.

Владимир Скачко последнее время пишет для ресурса "Антифашист". В частности, в его материалах всплывают слова о "неонацистской оккупации" Украины, якобы намерении Киева "зачистить Донбасс", церковном "расколе" и тому подобном.

Ранее его публиковал "Комитет спасения Украины"