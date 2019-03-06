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КНДР восстанавливает ракетную стартовую площадку, которую начинала сносить

Среда, 6 марта 2019, 02:55

Северная Корея восстановила часть площадки для запуска ракет, которую она начала демонтировать после первого саммита с президентом США Дональдом Трампом в прошлом году.

Об этом сообщают агентство новостей Yonhap из Южной Кореи и аналитический центр США, пишет Reuters.

По данным Yonhap, законодатели, проинформированные Национальной разведывательной службой Южной Кореи (NIS), заявили, что работы проводились на стартовой площадке Тонгчанг и включали замену крыши и двери на объекте.

Спутниковые снимки, сделанные проектом 38 North, показали, что объекты на стартовой площадке были перестроены где-то между 16 февраля и 2 марта, предполагает управляющая редактор проекта и аналитик из Центра Стимсона Дженни Таун.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал доклад, также ссылаясь на спутниковые снимки, в котором сделан вывод о том, что Северная Корея "проводит быстрое восстановление" на этом участке.

"Активность очевидна на вертикальном испытательном стенде двигателя и рельсовой конструкции ракеты-носителя на стартовой площадке", - говорится в отчете CSIS.

Напомним:

  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

Темы: КНДРядерное оружиеТрампСША
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