КНДР восстанавливает ракетную стартовую площадку, которую начинала сносить

Северная Корея восстановила часть площадки для запуска ракет, которую она начала демонтировать после первого саммита с президентом США Дональдом Трампом в прошлом году.

Об этом сообщают агентство новостей Yonhap из Южной Кореи и аналитический центр США, пишет Reuters.

По данным Yonhap, законодатели, проинформированные Национальной разведывательной службой Южной Кореи (NIS), заявили, что работы проводились на стартовой площадке Тонгчанг и включали замену крыши и двери на объекте.

Спутниковые снимки, сделанные проектом 38 North, показали, что объекты на стартовой площадке были перестроены где-то между 16 февраля и 2 марта, предполагает управляющая редактор проекта и аналитик из Центра Стимсона Дженни Таун.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал доклад, также ссылаясь на спутниковые снимки, в котором сделан вывод о том, что Северная Корея "проводит быстрое восстановление" на этом участке.

"Активность очевидна на вертикальном испытательном стенде двигателя и рельсовой конструкции ракеты-носителя на стартовой площадке", - говорится в отчете CSIS.

Напомним: