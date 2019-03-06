В Киеве пьяный полицейский покрошил ножом своего коллегу

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Среда, 6 марта 2019, 11:16

В Киеве пьяный полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны нанес многочисленные ножевые ранения инспектору патрульной полиции.

Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что ГБР займется расследованием обстоятельств драки двух сотрудников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения.

 

"По предварительной информации, 5 марта вечером полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Согласно медицинской справки, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

 

Окончательно степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Работника полиции охраны задержали, пока ему готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 УК) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

 

В случае доказательства вины работнику полиции охраны грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Украинская правда

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Темы: полиция Киев


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