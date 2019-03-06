Мэр Днипра пообещал 200 тысяч за сломанную руку вандала

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Среда, 6 марта 2019, 11:50

Городской голова Днипра Борис Филатов заявил, что больше не будет терпеть выходок вандалов, которые обрисовали своей "рекламой" всю центральную часть города и пообещал премию от 100 до 200 тысяч гривен за информацию о "подонках".

Об этом 6 марта Филатов написал в Facebook.

"Ненависти пост. Сегодня ночью наркоторговцы обрисовали своей "рекламой" всю центральную часть города. Включая памятник Александру Полю. Первому почетному гражданину Екатеринослава! Они. Обрисовывали. Поля", - возмутился мэр Днипра.

По его словам, у него лопнуло "железное терпение" и теперь он будет "воевать".

"Для начала объявляется премия любому, кто даст достоверную информацию, позволяющую задержать этого подонка", - заявил Филатов.

"100 000 гривен за его имя. Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 000 из мэрского фонда", - добавил он.

 

Также мэр заявил, что за каждого следующего пойманного вандала сумма вознаграждения будет утверждена на ближайшей сессии горсовета.

 

Украинская правда

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Темы: Днепр Филатов полиция


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