Мэр Днипра пообещал 200 тысяч за сломанную руку вандала
Городской голова Днипра Борис Филатов заявил, что больше не будет терпеть выходок вандалов, которые обрисовали своей "рекламой" всю центральную часть города и пообещал премию от 100 до 200 тысяч гривен за информацию о "подонках".
Об этом 6 марта Филатов написал в Facebook.
"Ненависти пост. Сегодня ночью наркоторговцы обрисовали своей "рекламой" всю центральную часть города. Включая памятник Александру Полю. Первому почетному гражданину Екатеринослава! Они. Обрисовывали. Поля", - возмутился мэр Днипра.
По его словам, у него лопнуло "железное терпение" и теперь он будет "воевать".
"Для начала объявляется премия любому, кто даст достоверную информацию, позволяющую задержать этого подонка", - заявил Филатов.
"100 000 гривен за его имя. Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 000 из мэрского фонда", - добавил он.
Также мэр заявил, что за каждого следующего пойманного вандала сумма вознаграждения будет утверждена на ближайшей сессии горсовета.
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