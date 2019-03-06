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Послы ЕС утвердили санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе

Среда, 6 марта 2019, 11:13
Послы ЕС утвердили санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в среду утвердил введение санкций против россиян, которых в Евросоюзе считают причастными к инциденту с захватом украинских судов вблизи Керченского пролива.

Представители, в частности, решили ввести персональные санкции против 8 граждан России, причастных к захвату 24 украинских военных, сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его информации, решение будет формализовано на следующей неделе. Кроме того, на следующей неделе на полгода будут продлены персональные санкции против 163 человек и 44 юридических лиц в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Президент Порошенко приветствовал решение ЕС на официальной странице в Facebook. "Поздравляю решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", - написал глава государства.

Президент сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО по освобождению украинских военнопленных.

Совет министров ЕС по иностранным делам обсуждал ситуацию в районе Черного и Азовского морей 18 февраля. После заседания совета глава дипломатии ЕС Могерини объявила о достижении политической договоренности стран Евросоюза о введении соответствующих санкций.

Напомним, срок действия индивидуальных ограничительных мер ЕС против россиян и сепаратистов завершается 15 марта.

Европейская правда

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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