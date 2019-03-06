Турецкие ударные беспилотники уже в Украине – Порошенко
Среда, 6 марта 2019, 16:08
Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вскоре начнутся их испытания.
Об этом сообщил 6 февраля президент Петр Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.
"Сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставках которого нам удалось договориться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом", - сказал глава государства.
"Эти комплексы уже на территории Украины", - добавил Порошенко.
Напомним:
- "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.
- По словам Порошенко, эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.
- В Турции с 27 февраля по 8 марта проходят уникальные по своему масштабу морские учения Mavi Vatan-2019 ("Голубая родина"), в которых принимают участие 103 корабля. В них принимают участие и турецкие беспилотные дроны Bayraktar.
Украинская правда