Турецкие ударные беспилотники уже в Украине – Порошенко

Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вскоре начнутся их испытания.

Об этом сообщил 6 февраля президент Петр Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставках которого нам удалось договориться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом", - сказал глава государства.

"Эти комплексы уже на территории Украины", - добавил Порошенко.

Напомним: