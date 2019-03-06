Турецкие ударные беспилотники уже в Украине – Порошенко

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Среда, 6 марта 2019, 17:08

Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вскоре начнутся их испытания.

Об этом сообщил 6 февраля президент Петр Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставках которого нам удалось договориться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом", - сказал глава государства.

"Эти комплексы уже на территории Украины", - добавил Порошенко.

Напомним:

  • "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.
  • По словам Порошенко, эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.
  • В Турции с 27 февраля по 8 марта проходят уникальные по своему масштабу морские учения Mavi Vatan-2019 ("Голубая родина"), в которых принимают участие 103 корабля. В них принимают участие и турецкие беспилотные дроны Bayraktar.

Украинская правда

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