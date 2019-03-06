Кабмин запретил пускать в правительство лиц, чей вид оскорбляет человеческое достоинство
Кабинет Министров запретил вход в здание правительства лицам, вид которых оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль или не соответствует общепринятым требованиям приличия.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".
Также запрещается вход лицам, действия которых создают опасность для окружающих.
Этими положениями заменили нормы прежней редакции, согласно которым посещения здания правительства запрещалось по состоянию алкогольного или наркотического опьянения.
Среди прочего в документе предлагается предусмотреть перечень лиц, которым выдают служебные удостоверения, бейджи, временные или постоянные пропуска в формате пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем.
Кроме того, регулируется вопрос организации прохождения представителей средств массовой информации.
В частности, отмечено, что посещение правительства представителями СМИ осуществляется по одноразовым пропускам, которые выдают на заказ подразделения секретариата Кабмина, отвечающий за взаимодействие со СМИ.
В отдельных случаях, при условии большого количества приглашенных СМИ, проход через посты охраны допускается по письменным заказами подразделения секретариата, с предъявлением документов, удостоверяющих личность и профессиональную принадлежность.
Отмечено, что эти изменения введены для упрощения порядка посещения здания правительства должностными, служебными лицами, гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства.