Кабмин запретил пускать в правительство лиц, чей вид оскорбляет человеческое достоинство

Кабинет Министров запретил вход в здание правительства лицам, вид которых оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль или не соответствует общепринятым требованиям приличия.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Также запрещается вход лицам, действия которых создают опасность для окружающих.

Этими положениями заменили нормы прежней редакции, согласно которым посещения здания правительства запрещалось по состоянию алкогольного или наркотического опьянения.

Среди прочего в документе предлагается предусмотреть перечень лиц, которым выдают служебные удостоверения, бейджи, временные или постоянные пропуска в формате пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем.

Кроме того, регулируется вопрос организации прохождения представителей средств массовой информации.

В частности, отмечено, что посещение правительства представителями СМИ осуществляется по одноразовым пропускам, которые выдают на заказ подразделения секретариата Кабмина, отвечающий за взаимодействие со СМИ.

В отдельных случаях, при условии большого количества приглашенных СМИ, проход через посты охраны допускается по письменным заказами подразделения секретариата, с предъявлением документов, удостоверяющих личность и профессиональную принадлежность.

Отмечено, что эти изменения введены для упрощения порядка посещения здания правительства должностными, служебными лицами, гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства.