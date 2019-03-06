Луценко заявил, что Тимошенко предлагали 5 млн гривен за отказ баллотироваться

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Среда, 6 марта 2019, 19:50
NFRONT.ORG.UA

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, потому что они хотели дать 5 миллионов гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы он отказался баллотироваться.

Об этом генпрокурор сообщил в Facebook.

"Генпрокуратура совместно с ГБР и К СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - заявляет Луценко.

По утверждениям Луценко, сам Тимошенко ранее обратился в ГПУ "после попыток повлиять на него".

Мужчины задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права).

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Украинская правда

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Темы: Тимошенко Луценко взятка выборы президента 2019 Генпрокуратура


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