Суд требует раскрыть данные о составе коалиции депутатов
Окружной административный суд Киева требует подтвердить от Верховной Рады информацию о наличии коалиции народных депутатов и требует предоставить ее персональный состав.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.
Суд принял соответствующее решение по иску Андрея Деркача относительно обязательства координаторов коалиции внести премьер-министру предложения по кандидатуре министра здравоохранения.
"Суд постановил вытребовать у Верховной Рады, Аппарата Верховной Рады, коалиции депутатских фракций в парламенте сведения, по состоянию на 28 февраля 2019 года, с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которая действует на основании соглашения о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" от 27 ноября 2014 года", - говорится в сообщении.
Соответствующую информацию суд постановил вытребовать и у координаторов соответствующей коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Артура Герасимова и Максима Бурбака.
Истребованные материалы или письменные объяснения с объяснениями невозможности предоставления суду истребованных доказательств должны подать до 12 марта.
Напомним:
- Истец Андрей Деркач просит суд признать противоправной работу координаторов коалиции, потому что они не предложили премьеру-министру кандидатуры министра здравоохранения.
- Кроме того, Деркач просит обязать Герасимова и Бурбака внести предложения премьеру по кандидатуре главы Минздрава.
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
- 27 июля 2016 года Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.
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