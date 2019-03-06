Суд требует раскрыть данные о составе коалиции депутатов

Окружной административный суд Киева требует подтвердить от Верховной Рады информацию о наличии коалиции народных депутатов и требует предоставить ее персональный состав.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Суд принял соответствующее решение по иску Андрея Деркача относительно обязательства координаторов коалиции внести премьер-министру предложения по кандидатуре министра здравоохранения.

"Суд постановил вытребовать у Верховной Рады, Аппарата Верховной Рады, коалиции депутатских фракций в парламенте сведения, по состоянию на 28 февраля 2019 года, с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которая действует на основании соглашения о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" от 27 ноября 2014 года", - говорится в сообщении.

Соответствующую информацию суд постановил вытребовать и у координаторов соответствующей коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Артура Герасимова и Максима Бурбака.

Истребованные материалы или письменные объяснения с объяснениями невозможности предоставления суду истребованных доказательств должны подать до 12 марта.

Напомним: