Торговый дефицит США достиг максимума за 10 лет

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Четверг, 7 марта 2019, 02:32

Дефицит внешней торговли товарами и услугами США увеличился в прошлом году на 12,5% и достиг самого высокого за последние 10 лет показателя - 621 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете Министерства торговли США, обнародованном 6 марта, передает DW.

Отмечается, что дефицит стал рекордным на фоне повышения спроса на иностранные товары и торговой войны с Китаем.

"В прошлом году из-за укрепления доллара и торговой войны с Китаем экспорт вырос на 6,3% до 2,5 триллиона долларов, достигнув самого высокого уровня за все время.

Одновременно на фоне значительного роста экономики, низкого уровня безработицы и спроса на иностранные товары, импорт увеличился на 7,5% до 3,12 триллиона долларов", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года дефицит торговли в США увеличился на 9,5 млрд долларов и достиг 59,8 млрд долларов - этот показатель является самым высоким с октября 2008 года. По сравнению с ноябрем, дефицит в декабре увеличился на 19 процентов.

По данным Министерства торговли, дефицит торговли США со странами ЕС вырос до 169,3 млрд олларов, с Мексикой - до 81,5 млрд долларов, с Китаем - увеличился на 11,6% до рекордных 419,2 млрд долларов.

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Темы: США


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