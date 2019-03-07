ЦИК не закупила боксы для бюллетеней, их будут доставлять в подручных средствах

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Четверг, 7 марта 2019, 08:59

В Центральной избирательной комиссии заявили, что тендер на закупку архивных боксов для доставки бюллетеней и другой избирательной документации от участковых избирательных комиссий в окружные избирательные комиссии после подсчета голосов не состоялся и поэтому членам комиссии придется доставлять их в подручных средствах.

Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Отмечается, что 24 января тендерный комитет Комиссии объявил о проведении процедуры открытых торгов по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов (картонные коробки) через систему ProZorro.

Однако за месяц поступило всего две заявки, которые ЦИК должна была отклонить через неполный комплект документов, через что 5 марта торги по закупке указанных боксов был отменен.

"За время, оставшееся до дня голосования, повторные торги по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов провести уже невозможно. Следовательно, вопрос, каким образом и в чем будут доставляться избирательные бюллетени и другая документация в ОИК, остался открытым", - говорится в сообщении.

"Все субъекты избирательного процесса, особенно официальные наблюдатели должны быть готовыми к тому, что председатели и члены УИК будут вынуждены доставлять избирательную документацию в подручных средствах, часто не предназначенных для этого", - добавили в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что очередные выборы президента Украины 31 марта 2019 стали первыми, когда ЦИК приходится применять Закон Украины "О публичных закупках".

Там отметили, что из-за ограниченное время, оставшееся до выборов, под угрозой осуществления закупок транспортных услуг и канцелярских принадлежностей окружными избирательными комиссиями.

Напомним:

  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Украинская правда

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Темы: ЦИК выборы президента 2019


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