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МТС заплатит в США $850 миллионов по делу о коррупции

Четверг, 7 марта 2019, 09:53

Российский телекоммуникационный гигант МТС выплатит в США 850 миллионов долларов штрафа, чтобы закрыть ведущееся в отношении него дело о коррупции в Узбекистане.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что МТС заключила мировое соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Минюстом США.

"В рамках соглашения МТС выплатит суммарно 850 миллионов долларов США. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении.

О готовности МТС заплатить штраф сообщает также Комиссия по ценным бумагам США.

"Российский поставщик телекоммуникационных услуг ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) заплатит 100 миллионов долларов США, чтобы урегулировать обвинения Комиссии по ценным бумагам в нарушении Закона о коррупции за рубежом, чтобы выиграть бизнес в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Согласно данным комиссии, МТС подкупила узбекского чиновника, который был связан с бывшим президентом Узбекистана и имел влияние на узбекский регуляторный орган в сфере телекоммуникаций.

С целью получения и сохранения бизнеса МТС незаконно выплатила не менее 420 миллионов долларов. Эти платежи позволили МТС выйти на телекоммуникационный рынок в Узбекистане, работать там в течение 8 лет и получить более 2,4 миллиарда долларов дохода.

Отмечается, что МТС согласилась с позицией Комиссии, признала, что нарушила закон, и согласилась выплатить штраф и конфискацию в размере 850 миллионов долларов (из них штраф 100 миллионов долларов).

Кроме того, МТС в течении минимум 3 лет должен проходить независимый аудит.

Украинская правда
Темы: РосcияСШАмобильная связькоррупция
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