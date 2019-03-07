Россиян будут штрафовать за неуважение к власти

Госдума РФ приняла резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в документе определен "порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

По данным издания, при обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием заблокировать ресурс, пока информация не будет удалена.

Сообщается, что провайдер будет обязан немедленно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить "противоправные материалы", и если информация не будет удалена в течение суток, то сайт будет заблокирован.

В издании добавили, что также Госдума ввела штрафы за оскорбление государственных символов и институтов.

Так за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет" материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей и уже с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.