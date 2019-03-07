Чиновника Харьковского горсовета задержали за работу на ФСБ – СБУ

2088 просмотров
Четверг, 7 марта 2019, 12:35

Департамент контрразведки СБУ 5 марта задержал в Харькове чиновника городского совета, который работал на Федеральную службу безопасности России.

Об этом на брифинге 7 марта сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

Сейчас заместителю директора одного из департаментов Харьковского горсовета объявили подозрение в государственной измене и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

"Установлено, что украинский чиновник был завербован в 2016 году на территории Российской Федерации кадровым сотрудником ФСБ РФ Александром Ушаковым, 1975 г.р.", - рассказал Настюк.

Он добавил, что офицер ФСБ РФ фигурирует как помощник министра образования Нижегородской области России. Эта должность позволяла ему участвовать в различных образовательных и научных мероприятиях и налаживать отношения с представителями местной власти в Украине.

"Гражданин Украины был довольно ценным источником информации для российских спецслужб, о чем свидетельствует, в частности то, что Ушаков встречался я с ним на территории третьих стран – в городе Прага, Салоники (Греция), Минск (Беларусь) и неоднократно на территории РФ в г. Белгород", - рассказал представитель СБУ.

Он добавил, что харьковский чиновник, используя свое служебное положение, а также доступ к различным массивам информации "собирал и передал для российских спецслужб информацию об организациях и движениях, их лидерах, о деятельности религиозных общин, о национально-патриотических объединениях граждан, их проектах и руководителях, о сотрудниках Харьковского горсовета и т.п.".

"Александр Ушаков является офицером 2 службы ФСБ РФ, к основным задачам которой относятся жесткий контроль именно в общественно-политической сфере", - пояснил Настюк.

Он также предостерег граждан Украины, посещающих Россию, осознать все вербовочные риски.

"Спецслужбы РФ используют все возможные формы, методы и способы, чтобы завербовать наших граждан, в том числе откровенный шантаж и провокации", - подытожил представитель СБУ.

Читайте также: Агенты среди нас. Как российские спецслужбы вербуют украинцев

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Харьков ФСБ СБУ


powered by lun.ua
По теме
Убийцам харьковского профессора и его сына дали пожизненное 7 марта 2019, 11:23
ДТП в Харькове: адвокат заявляет, что у Дронова нет денег для пострадавших 1 марта 2019, 20:54
Кернес обозвал дебилами и обматерил активистов в Харькове 27 февраля 2019, 18:41
Все новости
Главные новости
Взятка кандидату Тимошенко: задержанный боец ​​АТО рассказал свою версию
Греция отпустила из-под стражи подельника Курченко. Он летит в Москву
Чиновника Харьковского горсовета задержали за работу на ФСБ – СБУ
У Геращенко есть телепорт, она одновременно была в Одессе и голосовала в Раде – ЧЕСНО
Все новости
улыбнитесь!

Фото дня: скелет стебется из модных девушек-инстаграмеров

Кино

Что посмотреть в марте

здоровье

Когда стоит проверить слух и как его сохранить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів