Чиновника Харьковского горсовета задержали за работу на ФСБ – СБУ

Департамент контрразведки СБУ 5 марта задержал в Харькове чиновника городского совета, который работал на Федеральную службу безопасности России.

Об этом на брифинге 7 марта сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

Сейчас заместителю директора одного из департаментов Харьковского горсовета объявили подозрение в государственной измене и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

"Установлено, что украинский чиновник был завербован в 2016 году на территории Российской Федерации кадровым сотрудником ФСБ РФ Александром Ушаковым, 1975 г.р.", - рассказал Настюк.

Он добавил, что офицер ФСБ РФ фигурирует как помощник министра образования Нижегородской области России. Эта должность позволяла ему участвовать в различных образовательных и научных мероприятиях и налаживать отношения с представителями местной власти в Украине.

"Гражданин Украины был довольно ценным источником информации для российских спецслужб, о чем свидетельствует, в частности то, что Ушаков встречался я с ним на территории третьих стран – в городе Прага, Салоники (Греция), Минск (Беларусь) и неоднократно на территории РФ в г. Белгород", - рассказал представитель СБУ.

Он добавил, что харьковский чиновник, используя свое служебное положение, а также доступ к различным массивам информации "собирал и передал для российских спецслужб информацию об организациях и движениях, их лидерах, о деятельности религиозных общин, о национально-патриотических объединениях граждан, их проектах и руководителях, о сотрудниках Харьковского горсовета и т.п.".

"Александр Ушаков является офицером 2 службы ФСБ РФ, к основным задачам которой относятся жесткий контроль именно в общественно-политической сфере", - пояснил Настюк.

Он также предостерег граждан Украины, посещающих Россию, осознать все вербовочные риски.

"Спецслужбы РФ используют все возможные формы, методы и способы, чтобы завербовать наших граждан, в том числе откровенный шантаж и провокации", - подытожил представитель СБУ.

Читайте также: Агенты среди нас. Как российские спецслужбы вербуют украинцев