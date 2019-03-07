Заместитель главы Госводагентства погорел на взятке

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Четверг, 7 марта 2019, 12:48

Заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали во время получения взятки за мелиорацию Бучанского водохранилища.

Задержание 6 марта провели прокуроры Генеральной прокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, заявляет ГПУ.

Генпрокуратура не называет имени, но заместителем главы Госводагентства с 8 сентября 2016 года является Павел Гвозденко.

Заместитель главы Госводагентства брал взятку $8 тысяч
Заместитель главы Госводагентства брал взятку $8 тысяч
gp.gov.ua

По данным ГПУ, чиновник требовал и получил от представителя юридического лица "неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч долларов США за подписание договора на осуществлении биологической мелиорации водоема – Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области".

7 марта проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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Темы: взятка коррупция прокуратура


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