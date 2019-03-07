Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заместитель главы Госводагентства погорел на взятке

Четверг, 7 марта 2019, 11:48

Заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали во время получения взятки за мелиорацию Бучанского водохранилища.

Задержание 6 марта провели прокуроры Генеральной прокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, заявляет ГПУ.

Генпрокуратура не называет имени, но заместителем главы Госводагентства с 8 сентября 2016 года является Павел Гвозденко.

Заместитель главы Госводагентства брал взятку $8 тысяч
Заместитель главы Госводагентства брал взятку $8 тысяч
gp.gov.ua

По данным ГПУ, чиновник требовал и получил от представителя юридического лица "неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч долларов США за подписание договора на осуществлении биологической мелиорации водоема – Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области".

7 марта проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Темы: взяткакоррупцияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
взятка
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
Все новости...
Реклама: