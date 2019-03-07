Климкин: РФ переселит в оккупированный Крым 50 тысяч россиян

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что милитаризация Россией аннексированного Крыму продолжается и уже в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг, передает "Укринформ".

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет происходить - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала", - сказал глава МИД.

По его словам, Россия переселяет на территорию Крыма десятки тысяч граждан, среди которых может быть много людей с криминальным прошлым.

"Переселяют десятки тысяч людей из России, причем довольно разных по национальному, религиозному признаку. У нас есть опасения, что многие из них имеют еще и уголовное прошлое. То есть специально переселяют людей, которых можно контролировать", - отметил он.

Министр также добавил, что ФСБ ежедневно вызывает крымчан с целью запугать их. А задержание архиепископа ПЦУ Климента, по его словам, было "вообще за пределами всех красных линий".

"Вы прекрасно понимаете (но многие в мире это чувствуют, но не до конца понимает), что Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это гораздо хуже версия России, гораздо хуже версия диктатуры, где многие люди боятся просто выходить из дома", - подчеркнул Климкин.

Также он отметил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена ​​инфраструктура для ядерного оружия.

Климкин подчеркнул, что в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из оккупированного Крыма.