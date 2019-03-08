В Киеве проходит Марш женщин
В Киеве на Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин под лозунгом "Солидарность и разнообразие".
Kyiv #InternationalWomensDay March about to begin. A few a few protesters from radical religious groups detained by police already. pic.twitter.com/oCeT0ulRXj— Christopher Miller (@ChristopherJM) 8 березня 2019 р.
Как сообщает "Громадське", участники шествия выступают за гендерное равенство, права трансгендерного сообщества, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 на марш собралось около 200-300 участников.
На месте событий много силовиков, в частности Нацполиция, Полиция диалога, Нацгвардия и представители других структур.
Параллельно на митинг против марша собрались несколько десятков человек. Противники Марша женщин держали плакаты с лозунгами: "Бог! Родина! Патриархат", "Феминизм разрушает украинские семьи" и "Современный феминизм искажает Богом заложенный образ женщины" и флаги, в частности, с символикой движения "Традиция и порядок".
Как сообщает Укринформ, в начале марша правоохранители задержали нескольких радикально настроенных молодых людей, которые пытались совершить провокации и повалить аппаратуру участников акции.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua