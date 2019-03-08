В Киеве проходит Марш женщин

В Киеве на Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин под лозунгом "Солидарность и разнообразие".

Kyiv #InternationalWomensDay March about to begin. A few a few protesters from radical religious groups detained by police already. pic.twitter.com/oCeT0ulRXj — Christopher Miller (@ChristopherJM) 8 березня 2019 р.

Как сообщает "Громадське", участники шествия выступают за гендерное равенство, права трансгендерного сообщества, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 на марш собралось около 200-300 участников.

На месте событий много силовиков, в частности Нацполиция, Полиция диалога, Нацгвардия и представители других структур.

Параллельно на митинг против марша собрались несколько десятков человек. Противники Марша женщин держали плакаты с лозунгами: "Бог! Родина! Патриархат", "Феминизм разрушает украинские семьи" и "Современный феминизм искажает Богом заложенный образ женщины" и флаги, в частности, с символикой движения "Традиция и порядок".

Как сообщает Укринформ, в начале марша правоохранители задержали нескольких радикально настроенных молодых людей, которые пытались совершить провокации и повалить аппаратуру участников акции.