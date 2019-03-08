В Киеве проходит Марш женщин

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Пятница, 8 марта 2019, 12:39
Фото c Twitter Кристофера Миллера

В Киеве на Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин под лозунгом "Солидарность и разнообразие".

Как сообщает "Громадське", участники шествия выступают за гендерное равенство, права трансгендерного сообщества, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 на марш собралось около 200-300 участников. 

 

На месте событий много силовиков, в частности Нацполиция, Полиция диалога, Нацгвардия и представители других структур.

Параллельно на митинг против марша собрались несколько десятков человек. Противники Марша женщин держали плакаты с лозунгами: "Бог! Родина! Патриархат", "Феминизм разрушает украинские семьи" и "Современный феминизм искажает Богом заложенный образ женщины" и флаги, в частности, с символикой движения "Традиция и порядок".

 

Как сообщает Укринформ, в начале марша правоохранители задержали нескольких радикально настроенных молодых людей, которые пытались совершить провокации и повалить аппаратуру участников акции.

 
 

Украинская правда

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Темы: Киев акции


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