Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия приветствовала введение режима тишины с 8 марта на Донбассе

Пятница, 8 марта 2019, 12:13

МИД Германии в пятницу приветствовал достигнутое соглашение о начале режима тишины на Донбассе с 8 марта, о котором накануне договорилась Трехсторонняя контактная группа.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте немецкого ведомства.

В министерстве отметили: важно, чтобы это объявление прекращения огня также принесло ощутимые изменения для жителей Донбасса.

"Мы продолжим настаивать, чтобы перемирие выполнялось в течение длительного периода и было стабилизировано конкретными шагами. К ним относится отвод тяжелого вооружения, разведение войск и разминирования территорий", - говорится в сообщении.

В немецком МИД напомнили, что минские соглашения остаются дорожной картой для установления мира на Востоке Украины.

Напомним:

  • С начала пятницы, 8 марта, Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками.

Европейская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
Все новости...
Реклама: