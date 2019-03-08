Германия приветствовала введение режима тишины с 8 марта на Донбассе

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Пятница, 8 марта 2019, 13:13

МИД Германии в пятницу приветствовал достигнутое соглашение о начале режима тишины на Донбассе с 8 марта, о котором накануне договорилась Трехсторонняя контактная группа.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте немецкого ведомства.

В министерстве отметили: важно, чтобы это объявление прекращения огня также принесло ощутимые изменения для жителей Донбасса.

"Мы продолжим настаивать, чтобы перемирие выполнялось в течение длительного периода и было стабилизировано конкретными шагами. К ним относится отвод тяжелого вооружения, разведение войск и разминирования территорий", - говорится в сообщении.

В немецком МИД напомнили, что минские соглашения остаются дорожной картой для установления мира на Востоке Украины.

Напомним:

  • С начала пятницы, 8 марта, Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками.

Европейская правда

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