Марш женщин: полиция предупредила две драки, есть задержанные

Представители полиции задержали трех мужчин перед Маршем женщин в Киеве.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Сегодня в Киеве на Михайловской площади проходит две акции. Во время сбора участников между представителями возник конфликт и потасовка. Правоохранители оперативно вмешались и предупредили драку. Трех активных участников доставили в управление полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Позже в полиции добавили, что во время движения колонны полицейские отделили двух мужчин, которые пытались совершить провокацию и драку, и еще одного, который бросил в людей пиротехнику.

"После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка", - отметили в полиции Киева.

Напомним:

В пятницу в Киеве прошел Марш женщин, в котором приняли участие несколько сотен человек. В то же время параллельно проходила акция противников марша.