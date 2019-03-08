Пакистан частично закрыл свое воздушное пространство

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Пятница, 8 марта 2019, 16:35

Пакистан частично закрыл свое воздушное пространство в двух направлениях.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.

По данным ведомства, Пакистан вновь откроет воздушное пространство в 10:00 по местному времени 9 марта, до сих пор аэропорты "Сиалкот", "Рахим Яр Хан" и "Суккур" закрыты.

Самолеты, которые ранее приземлились в Пакистане, смогут использовать для полетов только определенные маршруты.

Вместе с тем издание со ссылкой на данные ВВС Индии сообщает, что 8 марта в районе пакистано-индийской границе упал истребитель ВВС Индии МиГ-21.

"Истребитель потерпел крушение в районе города Биканер в штате Раджастхан. МиГ-21 вылетел с авиабазы ​​Нал для проведения обычного патрулирования. Пилот катапультировался. Причиной аварии могло стать столкновение самолета с птицей", - говорится в сообщении.

Авиакатастрофа МиГ-21 на границе с Пакистаном стала третьим случаем за последние две недели: 27 февраля два самолета ВВС Индии были сбиты пакистанской стороной.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после того, как в результате теракта в контролируемой Индией части Кашмира погибли как минимум 40 полицейских. Дели обвинил в теракте Исламабад.

Воздушные удары вдоль линии контроля (LoC), разделяющей пакистанские и индийские части Кашмира, произошли впервые после войны между двумя странами в 1971 году.

Индия и Пакистан претендуют на всю территорию Кашмира, но контролируют лишь его части. Оба государства, имеющие ядерное оружие, со времен независимости от Британии в 1947 году трижды вели войну и имели ограниченные конфликты - и все, кроме одного, касались Кашмира. 

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Темы: авиа Индия


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