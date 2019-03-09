"Блэкаут" в Венесуэле: правительство Мадуро обвинило США в кибератаке
Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии (так называемого "блэкаута") стала кибератака.
Об этом он заявил в эфире местного телевидения, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, кибератаку, судя по всему, провели Соединенные Штаты.
"Атака была направлена на автоматическую систему контроля ГЭС "Гури", - сказал министр.
"Родригес объяснил, что система контролирует процесс производства электроэнергии. Когда стало понятно, что происходит кибератака, и систему пытаются контролировать хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу.
Это, по словам министра, и привело к "блэкауту", который охватил почти всю территорию страны", - говорится в сообщении.
Представитель правительства Мадуро сообщил, что ГЭС "Гури" производит 80% электроэнергии, потребляемой в Венесуэле. По его словам, президент страны Николас Мадуро руководит работами по восстановлению электроснабжения.
Министр заявил, что в ближайшие дни передаст в международные организации доказательства кибератаки США.
Кроме этого, Родригес раскритиковал реакцию официальных лиц и политиков США на события в Венесуэле. Он, в частности, назвал преступными заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что в Венесуэле "нет еды, нет света, а потом - не станет и Мадуро".
В то же время Мария Эрнандес дель Кастильо, депутат Национальной ассамблеи от штата Монагас, сообщила, что по меньшей мере 15 человек умерли 8 марта в больнице в городе Матурин, который остался без электричества.
"Из морга в Матурине персонал сообщил нам, что сегодня умерло 15 детей", - написала она в Twitter.
Desde la morgue en #Maturin nos indican personal de la funeraria que son 15 niños fallecidos el día de hoy #8Mar #Venezuela #SinLuz #Apagón pic.twitter.com/1LXFcaEkMR— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) 8 березня 2019 р.
Напомним:
- В Венесуэле без света остались 23 из 25 штатов страны, а также столица страны - Каракас.
- Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. В столице Венесуэлы также наблюдаются перебои с мобильной связью.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.
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