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"Блэкаут" в Венесуэле: правительство Мадуро обвинило США в кибератаке

Суббота, 9 марта 2019, 04:27

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии (так называемого "блэкаута") стала кибератака.

Об этом он заявил в эфире местного телевидения, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, кибератаку, судя по всему, провели Соединенные Штаты.

"Атака была направлена ​​на автоматическую систему контроля ГЭС "Гури", - сказал министр.

"Родригес объяснил, что система контролирует процесс производства электроэнергии. Когда стало понятно, что происходит кибератака, и систему пытаются контролировать хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу.

Это, по словам министра, и привело к "блэкауту", который охватил почти всю территорию страны", - говорится в сообщении.

Представитель правительства Мадуро сообщил, что ГЭС "Гури" производит 80% электроэнергии, потребляемой в Венесуэле. По его словам, президент страны Николас Мадуро руководит работами по восстановлению электроснабжения.

Министр заявил, что в ближайшие дни передаст в международные организации доказательства кибератаки США.

Кроме этого, Родригес раскритиковал реакцию официальных лиц и политиков США на события в Венесуэле. Он, в частности, назвал преступными заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что в Венесуэле "нет еды, нет света, а потом - не станет и Мадуро".

В то же время Мария Эрнандес дель Кастильо, депутат Национальной ассамблеи от штата Монагас, сообщила, что по меньшей мере 15 человек умерли 8 марта в больнице в городе Матурин, который остался без электричества.

"Из морга в Матурине персонал сообщил нам, что сегодня умерло 15 детей", - написала она в Twitter.

Напомним:

  • В Венесуэле без света остались 23 из 25 штатов страны, а также столица страны - Каракас.
  • Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. В столице Венесуэлы также наблюдаются перебои с мобильной связью.
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

Темы: ВенесуэлаСША
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