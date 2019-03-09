Двое украинцев "взломали" 63 тысячи аккаунтов Facebook: соцсеть судится

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Суббота, 9 марта 2019, 11:55

Facebook подал в суд на двух украинцев за нарушения законов США о борьбе со взломом, а также за мошенничество и нарушение условий обслуживания соцсети. 

Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на исковое заявление компании. 

В иске отмечается, что обвиняемые - граждане Украины Андрей Горбачов и Глеб Случевский, связанные с компанией Web Sun Group - в период с 2016 до 2018 гг. "скомпрометировали около 63 тысяч браузеров, используемых пользователями соцсети, и нанесли Facebook ущерб на сумму более 75 тыс.долларов". 

По данным AIN,  Web Sun Group - аутсорсинговая IT-компанией, офис которой находится в Киеве и насчитывает до 200 специалистов. 

По данным компании, злоумышленники действовали с 2016 по октябрь 2018 года – пока Facebook их не раскрыла и не выдворила со своей платформы. Вирусы они распространяли с фейковых аккаунтов, среди которых "Елена Стельмах", "Аманда Питт" и "Игорь Коломиец". 

По заявлению Facebook, украинцы в первую очередь ориентировались в своей деятельности на русскоговорящий сегмент пользователей и использовали онлайн-викторины и тесты, как например "Supertest", "FQuiz", "Megatest" и "Pechenka", для "внедрения несанкционированной рекламы". 

С помощью этих "тестов" пользователи устанавливали вредоносные расширения, которые отбирали данные их профилей и списки друзей на удаленные сервера, заявили в Facebook. После этого в их ленту новостей внедрялась несанкционированная реклама от хакеров. 

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Темы: facebook соцсети хакеры


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