Двое украинцев "взломали" 63 тысячи аккаунтов Facebook: соцсеть судится

Facebook подал в суд на двух украинцев за нарушения законов США о борьбе со взломом, а также за мошенничество и нарушение условий обслуживания соцсети.

Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на исковое заявление компании.

В иске отмечается, что обвиняемые - граждане Украины Андрей Горбачов и Глеб Случевский, связанные с компанией Web Sun Group - в период с 2016 до 2018 гг. "скомпрометировали около 63 тысяч браузеров, используемых пользователями соцсети, и нанесли Facebook ущерб на сумму более 75 тыс.долларов".

По данным AIN, Web Sun Group - аутсорсинговая IT-компанией, офис которой находится в Киеве и насчитывает до 200 специалистов.

По данным компании, злоумышленники действовали с 2016 по октябрь 2018 года – пока Facebook их не раскрыла и не выдворила со своей платформы. Вирусы они распространяли с фейковых аккаунтов, среди которых "Елена Стельмах", "Аманда Питт" и "Игорь Коломиец".

По заявлению Facebook, украинцы в первую очередь ориентировались в своей деятельности на русскоговорящий сегмент пользователей и использовали онлайн-викторины и тесты, как например "Supertest", "FQuiz", "Megatest" и "Pechenka", для "внедрения несанкционированной рекламы".

С помощью этих "тестов" пользователи устанавливали вредоносные расширения, которые отбирали данные их профилей и списки друзей на удаленные сервера, заявили в Facebook. После этого в их ленту новостей внедрялась несанкционированная реклама от хакеров.