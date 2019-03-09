Адвокаты осужденного Януковича хотят "исправить описки" в приговоре
20 марта Оболонский райсуд Киева рассмотрит заявления адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича об исправлении описок и разъяснении приговора по делу о государственной измене.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление суда.
Согласно сообщению, сторона защиты "просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича - "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".
Также адвокаты просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин - ред.) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".
Напомним:
- 24 января Оболонский райсуд Киева огласил приговор, которым заочно признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил к 13 годам лишения свободы.
- Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором Янукович якобы просил ввести войска в Украину.
- Защита Януковича подала апелляцию на решение Оболонского райсуда.
- Рассмотрение дела о госизмене длилось с весны 2017 года.
- Кроме того Янукович фигурирует в других уголовных процессах, которые находятся на стадии следствия: незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, экономические преступления и пр.