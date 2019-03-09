Адвокаты осужденного Януковича хотят "исправить описки" в приговоре

20 марта Оболонский райсуд Киева рассмотрит заявления адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича об исправлении описок и разъяснении приговора по делу о государственной измене.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление суда.

Согласно сообщению, сторона защиты "просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича - "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Также адвокаты просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин - ред.) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

Напомним: