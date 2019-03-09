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Адвокаты осужденного Януковича хотят "исправить описки" в приговоре

Суббота, 9 марта 2019, 11:23

20 марта Оболонский райсуд Киева рассмотрит заявления адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича об исправлении описок и разъяснении приговора по делу о государственной измене.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление суда.

Согласно сообщению, сторона защиты "просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича - "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Также адвокаты просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин - ред.) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

Напомним:

  • 24 января Оболонский райсуд Киева огласил приговор, которым заочно признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил к 13 годам лишения свободы.
  • Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором Янукович якобы просил ввести войска в Украину.
  • Защита Януковича подала апелляцию на решение Оболонского райсуда. 
  • Рассмотрение дела о госизмене длилось с весны 2017 года.
  • Кроме того Янукович фигурирует в других уголовных процессах, которые находятся на стадии следствия:  незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, экономические преступления и пр.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Януковичсуд
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