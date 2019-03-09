США предупредили Турцию о "серьезных последствиях" из-за российских С-400

В случае завершения сделки по приобретению у России зенитных ракетных систем С-400 Турцию ждут "серьезные последствия".

Об этом заявил представитель Пентагона Чарльз Саммерс, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере", - заявил Саммерс.

Он добавил, что в случае приобретения С-400 у РФ Турция не получит ни американских истребителей-бомбардировщиков F-35, ни зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти выступил против продажи Турции F-35, если Анкара будет использовать российские С-400. В свою очередь представитель Госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может завершиться применением санкций со стороны США.

Напомним,