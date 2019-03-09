Столкновения возле АП: пострадали трое правоохранителей
Суббота, 9 марта 2019, 16:15
В результате столкновения во время акции Нацкорпуса возле Администрации президента в субботу пострадали двое полицейских и сотрудник Нацгвардии.
Об этом сообщает полиция Киева.
"Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", - уточняется в сообщении.
Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Напомним:
- В субботу представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
В Нацкорпусе заявили, что во время акции в толпе был применен слезоточивый газ.
Фото с места событий смотрите на странице УП в Facebook.
Украинская правда