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Столкновения возле АП: пострадали трое правоохранителей

Суббота, 9 марта 2019, 16:15
Столкновения возле АП: пострадали трое правоохранителей
Фото Дмитрия Ларина, УП

В результате столкновения во время акции Нацкорпуса возле Администрации президента в субботу пострадали двое полицейских и сотрудник Нацгвардии.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", - уточняется в сообщении.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним:

  • В субботу представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
    В Нацкорпусе заявили, что во время акции в толпе был применен слезоточивый газ.

Фото с места событий смотрите на странице УП в Facebook.

Украинская правда

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Темы: полицияКиевакцииАзов
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