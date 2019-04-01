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Из-под ЦИК матом прогнали российского журналиста

Понедельник, 1 апреля 2019, 02:49

Неизвестный толкнул и обругал журналиста российского тедеканала "Дождь", который вел репортаж с площади возле здания Центральной избирательной комиссии в центре Киева.

Соответствующее видео опубликовано в twitter телеканала.

На видео репортер Владимир Роменский обращается к одному из присутствующих на площади молодых людей. Однако тот оттолкнул его и  в грубой форме отказался отвечать на вопросы, указывая ему на то, что он российский журналист и должен ехать домой.

Как сообщается, физического насилия не было, с репортером все в порядке.

Отметим, что в России "Дождь" позиционирует себя как независимый информационный телеканал, но из-за его редакционной политики он считается оппозиционным.

Напомним:

  • В воскресенье у здания ЦИК собралось несколько сотен молодых людей. В основном они объединяются вокруг нескольких палаток с табличками "Приемная депутата". Среди них есть "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton.
  • Впоследствии лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила: "К парням возле ЦИК наша команда не имеет никакого отношения".

Темы: СМИРосcияЦИКвыборы президента 2019
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