Из-под ЦИК матом прогнали российского журналиста
Неизвестный толкнул и обругал журналиста российского тедеканала "Дождь", который вел репортаж с площади возле здания Центральной избирательной комиссии в центре Киева.
Соответствующее видео опубликовано в twitter телеканала.
На видео репортер Владимир Роменский обращается к одному из присутствующих на площади молодых людей. Однако тот оттолкнул его и в грубой форме отказался отвечать на вопросы, указывая ему на то, что он российский журналист и должен ехать домой.
Такое иногда случается во время прямого эфира.— Телеканал Дождь (@tvrain) 31 березня 2019 р.
(В итоге с нашим Вовой Роменским все в порядке) pic.twitter.com/qpOxRwkpV2
Как сообщается, физического насилия не было, с репортером все в порядке.
Отметим, что в России "Дождь" позиционирует себя как независимый информационный телеканал, но из-за его редакционной политики он считается оппозиционным.
Напомним:
- В воскресенье у здания ЦИК собралось несколько сотен молодых людей. В основном они объединяются вокруг нескольких палаток с табличками "Приемная депутата". Среди них есть "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton.
- Впоследствии лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила: "К парням возле ЦИК наша команда не имеет никакого отношения".