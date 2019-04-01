Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Охлобыстин считает Зеленского другом и прощает оскорбление

Понедельник, 1 апреля 2019, 03:33

Российский актер Иван Охлобыстин не обиделся на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.

Об этом он написал на своей странице в российской соцсети "Вконтакте".

"Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он в "ситуации". Мы понимаем это. Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если всё плохо сложится, он тем же другом останется. И мы найдём способ защитить его, даже ценой своей жизни. И он знает, что это так", – написал Охлобыстин.

Напомним:

  • Недавно российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые являются персонами нон грата в Украине, записали видео в поддержку Зеленского. В нем они выпивают, обнимаются и восклицают: "Только Зеленский!"
  • Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал российских актеров идиотами.

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: