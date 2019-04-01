Охлобыстин считает Зеленского другом и прощает оскорбление

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Понедельник, 1 апреля 2019, 03:33

Российский актер Иван Охлобыстин не обиделся на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.

Об этом он написал на своей странице в российской соцсети "Вконтакте".

"Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он в "ситуации". Мы понимаем это. Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если всё плохо сложится, он тем же другом останется. И мы найдём способ защитить его, даже ценой своей жизни. И он знает, что это так", – написал Охлобыстин.

Напомним:

  • Недавно российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые являются персонами нон грата в Украине, записали видео в поддержку Зеленского. В нем они выпивают, обнимаются и восклицают: "Только Зеленский!"
  • Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал российских актеров идиотами.

Темы: Зеленский выборы президента 2019 Росcия


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