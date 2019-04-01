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Договор о дружбе Украины с РФ утратил силу

Понедельник, 1 апреля 2019, 07:56
Договор о дружбе Украины с РФ утратил силу

Договор о дружбе Украины с Россией утратил силу

Согласно Закону о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, с 1 апреля 2019 года указанный документ теряет силу.

Договор о дружбе Украины с Россией был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ. Договор был заключен на срок десять лет, и в 2008 году его действие было автоматически продлено.

Учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая является нарушением этого договора, в декабре 2018 года был принят закон, который прекращает его действие.

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения указанного Договора до прекращения его действия, в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

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Темы: УкраинаРосcия
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