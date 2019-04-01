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ЦИК обработала более 50% протоколов: Зеленский и Порошенко лидируют

Понедельник, 1 апреля 2019, 08:52

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, набирая 30,20% и 16,64% голосов избирателей соответственно.

Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 50,36% протоколов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13.08% избирателей.

Кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко получил 11,43% голосов, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,11%, экс-глава СБУ Игорь Смешко – 5,93%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,12%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул – 4,21%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский – 1,66%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019
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