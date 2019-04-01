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Посчитали 61,15% протоколов: Зеленского и Порошенко разделяет 14%

Понедельник, 1 апреля 2019, 10:28

По результатам обработки Центральной избирательной комиссией 61,15% протоколов, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,38% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко 16,38%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, за кандидата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 11,58%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,06%.

За экс-главу СБУ Игоря Смешко свои голоса отдали 5,92%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 5,12%, за кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,29%, за представителя партии "Свобода" Руслана  Кошулинского – 1,66%.

1,18% избирательных бюллетеней признаны недействительными. 

 

В ЦИК отметили, что день и ночь выборов прошли спокойно.

"Не только сам день голосования, но и ночь голосования, когда считали голоса, прошла без системных нарушений. Мы можем говорить о том, что мы закончили достойным образом в рамках законодательства первый этап", - сказала на брифинге 1 апреля председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ЦИКЗеленскийПорошенко
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