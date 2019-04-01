Посчитали 61,15% протоколов: Зеленского и Порошенко разделяет 14%

8413 просмотров
Понедельник, 1 апреля 2019, 10:28

По результатам обработки Центральной избирательной комиссией 61,15% протоколов, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,38% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко 16,38%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, за кандидата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 11,58%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,06%.

За экс-главу СБУ Игоря Смешко свои голоса отдали 5,92%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 5,12%, за кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,29%, за представителя партии "Свобода" Руслана  Кошулинского – 1,66%.

1,18% избирательных бюллетеней признаны недействительными. 

 

В ЦИК отметили, что день и ночь выборов прошли спокойно.

"Не только сам день голосования, но и ночь голосования, когда считали голоса, прошла без системных нарушений. Мы можем говорить о том, что мы закончили достойным образом в рамках законодательства первый этап", - сказала на брифинге 1 апреля председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019 ЦИК Зеленский Порошенко


powered by lun.ua
По теме
У Порошенко показали свои данные подсчета голосов 1 апреля 2019, 09:34
ЦИК обработала более 50% протоколов: Зеленский и Порошенко лидируют 1 апреля 2019, 08:52
У Порошенко рассказали, на что рассчитывают во втором туре 1 апреля 2019, 07:17
Все новости
Главные новости
Порошенко в прошлом году заработал в 100 раз больше чем в 2017 году
ЦИК обработала более 50% протоколов: Зеленский и Порошенко лидируют
Договор о дружбе Украины с РФ утратил силу
Зеленский к Порошенко: вы марионетка Свинарчука или он ваша марионетка?
Все новости
Фото

Морские пришельцы: как выглядит мусор под водой

еда

Крабовые палочки: из чего они состоят, полезны они или вредны

здоровье

Почему важно измерять объемы талии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів