Посчитали 61,15% протоколов: Зеленского и Порошенко разделяет 14%

По результатам обработки Центральной избирательной комиссией 61,15% протоколов, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,38% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко 16,38%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, за кандидата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 11,58%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,06%.

За экс-главу СБУ Игоря Смешко свои голоса отдали 5,92%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 5,12%, за кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,29%, за представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,66%.

1,18% избирательных бюллетеней признаны недействительными.

В ЦИК отметили, что день и ночь выборов прошли спокойно.

"Не только сам день голосования, но и ночь голосования, когда считали голоса, прошла без системных нарушений. Мы можем говорить о том, что мы закончили достойным образом в рамках законодательства первый этап", - сказала на брифинге 1 апреля председатель ЦИК Татьяна Слипачук.