Синоптик прогнозирует минус и даже мокрый снег: Время остыть

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Понедельник, 1 апреля 2019, 11:03

Во вторник, 2 апреля, воздух на западе Украины прогреется максимум до 15 градусов, а на востоке до 9 градусов тепла, однако ночью в некоторых областях может быть небольшой мороз.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрметцентра.

В Донецкой и Луганской областях возможен дождь, в Харьковской области даже мокрый снег, а в остальных регионах без осадков, лишь небольшая облачность.

Погода на 2 апреля
Погода на 2 апреля

Синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook: "Разогрелись – теперь надо немного остудить украинскую окружающую среду. То есть, вернуться в норму. Ведь пока 20 градусов и выше – для позднего апреля, где-то за три недели".

"Потому 2 апреля ожидается такая погода. Уже ближайшей ночью температура воздуха снизится до 3 тепла -3 мороза! Завтра днем ​​в Украине предполагается +7 +11 градусов, на юге и западе местами +10 +12 градусов", – сообщила она.

"Антициклон по имени Jana организует завтра солнечную погоду, лишь на востоке хвост атмосферного фронта может принести дождь и иногда даже мокрый снег", – добавила Диденко.

Ожидается сильный северо-восточный ветер на юге, востоке и в центральных областях.

"В Киеве 2 апреля обещает солнце, однако холодноватый, резкий воздух. Порывистый ветер, ночное похолодание до 1-го мороза, дневные невысокие +8 +9 градусов – так будет завтра", – написала синоптик.

По ее данным, потепление предполагается ближе к выходным, в конце недели.

"А пока – погода элегантного образа: теплое пальто и темные очки. Не простудитесь", – посоветовала Диденко.

Темы: погода


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