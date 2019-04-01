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У Бойко жалуются, что 20% его голосов присвоили Порошенко

Понедельник, 1 апреля 2019, 11:06
У Бойко жалуются, что 20% его голосов присвоили Порошенко

В штабе кандидата в президенты Юрия Бойко заявили, что уже параллельно подсчитали почти 100% голосов первого тура выборов и утверждают, что во время экзит-полов результаты Петра Порошенко были завышены на 20%.

Об этом на брифинге в понедельник заявил нардеп "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, передает пресс-служба партии.

"У нас есть уже результаты обработки почти 100% параллельного подсчета голосов. И уже сегодня мы можем говорить, что результаты экзит-полов были не совсем точными: результаты Юрия Бойко занижены на 20%, а результаты Порошенко - завышены на 20%", - сказал он.

"И у Юрия Бойко 11,5% голосов, а не 9,7%, как показывали в среднем результаты всех экзит-полов", - добавил он.

При этом Шуфрич утверждает, что за возможное участие во втором туре Порошенко может быть благодарен другому "оппозиционеру" Александру Вилкулу и его команде.

"Порошенко может вручить Вилкулу и компании именное оружие за их помощь. Мы проанализировали работу штаба наших "донецких друзей": в 2014-м году на президентских выборах их кандидат набрал 3,5%, в них прогресс существенный - в избирательной кампании этого года они нарастили полпроцента по результатам, которые мы видим сегодня", - сказал нардеп.

"Именно поэтому если Петр Порошенко и будет участвовать во втором туре, то исключительно благодаря 4% Вилкула", - уверен Шуфрич.

По его словам, если бы Вилкул поддержал Бойко, то он уверенно вышел бы во второй тур, опередив Порошенко.

При этом сам Бойко утверждает, что в Украине массово фальсифицируют результаты выборов и добавил, что на места уже выехали его юристы.

Напомним:

  • По результатам обработки Центральной избирательной комиссией 61,15% протоколов, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,38% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко 16,38%.
  • За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, за кандидата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 11,58%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,06%.

Украинская правда
Темы: БойкоПорошенковыборы президента 2019
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