В Одессу прибыл фрегат НАТО

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Понедельник, 1 апреля 2019, 11:21

Фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" прибыл утром 1 апреля с плановым визитом в Одесский порт. В этот же день ожидается прибытие еще одного боевого корабля НАТО - фрегата ВМС Испании "Санта Мария".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Торонто" и "Санта Мария" прибывают в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) в течение нескольких суток.

Во время пребывания в Одессе капитаны кораблей встретятся с представителями Вооруженных сил Украины и местной власти, будут работать с военнослужащими ВМС Украины, а также принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.

После Одессы корабли примут участие в учениях "PASSEX" совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости между кораблями Альянса и государств-партнеров.

26 марта в Черном море завершили тренировки типа "PASSEX" тральщик "Каприкорн" ВМС Франции и ракетный катер "Прилуки" ВМС ВС Украины, во время которых военные моряки отработали взаимодействие в составе отряда кораблей и совместные противоминные действия.

Европейская правда

Темы: НАТО Одесса флот


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