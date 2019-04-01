Разыскиваемый одесский бизнесмен с "титушками" ворвался в автодор

12428 просмотров
Понедельник, 1 апреля 2019, 16:09

Полиция задержала в Одессе предпринимателя, находившегося в розыске, и группу лиц, ворвались в Службу автомобильных дорог.

Об этом в сообщает пресс-служба полиции Одесской области и советник главы ведомства Руслан Форостяк.

"В Службу автомобильных дорог в Одесской области ворвалась титушня во главе с предпринимателем, который когда-то был то ли подрядчиком, то ли заказчиком, короче когда-то активно пилил бюджет и не успел допилить, потому был объявлен в розыск, и в последнее время скрывался от правоохранительных органов", – написал Форостяк.

 

Мужчины якобы заблокировали работу госучреждения, угрожали работникам предприятия и принуждали "к определенным действия" их руководителя.

Как сообщили "Украинской правде" в Национальной полиции, задержанный предприниматель – Араик Амирханян, которого с марта 2017 года разыскивают столичные правоохранители по делу об умышленном телесном повреждение.

 
 

Вместе с ним задержали 8 человек.

 

В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что сейчас решается вопрос о задержании всех в порядке ст 208 УПК по обвинению в преступлении, предусмотренном ч2 ст 355 УК Украины.

По данным "Наших грошей", Араик Амирханян был фактическим владельцем строительной компании "Дорлидер", которая принадлежит Хачику Амирханяну. Фирма фигурирует в уголовных процессах о присвоении средств на госзакупках по ремонту дорог.

Украинская правда

Темы: Одесса полиция дороги


powered by lun.ua
По теме
В одесский порт вошел еще один корабль НАТО 1 апреля 2019, 13:36
В Одессу прибыл фрегат НАТО 1 апреля 2019, 11:21
Аваков опубликовал видео аварии в Одессе: раненых гвардейцев добивал прохожий 31 марта 2019, 18:28
Все новости
Главные новости
"Суспільне" пригласило на дебаты двух кандидатов на пост президента
Разыскиваемый одесский бизнесмен с "титушками" ворвался в автодор
ОБСЕ признала выборы в Украине свободными
Суд рассмотрел иск Коломойского о "незаконной национализации" Приватбанка
Все новости
здоровье

Чай для успокоения: травяные напитки из ромашки, имбиря, мелиссы, зверобоя

улыбнитесь!

Комиксы выходного дня для поклонников черного юмора

Видео

HBO выпустил первый полноценный трейлер сериала о Чернобыле

Поиск по сайту
Архив
Весь архів