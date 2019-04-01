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Разыскиваемый одесский бизнесмен с "титушками" ворвался в автодор

Понедельник, 1 апреля 2019, 16:09

Полиция задержала в Одессе предпринимателя, находившегося в розыске, и группу лиц, ворвались в Службу автомобильных дорог.

Об этом в сообщает пресс-служба полиции Одесской области и советник главы ведомства Руслан Форостяк.

"В Службу автомобильных дорог в Одесской области ворвалась титушня во главе с предпринимателем, который когда-то был то ли подрядчиком, то ли заказчиком, короче когда-то активно пилил бюджет и не успел допилить, потому был объявлен в розыск, и в последнее время скрывался от правоохранительных органов", – написал Форостяк.

 

Мужчины якобы заблокировали работу госучреждения, угрожали работникам предприятия и принуждали "к определенным действия" их руководителя.

Как сообщили "Украинской правде" в Национальной полиции, задержанный предприниматель – Араик Амирханян, которого с марта 2017 года разыскивают столичные правоохранители по делу об умышленном телесном повреждение.

 
 

Вместе с ним задержали 8 человек.

 

В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что сейчас решается вопрос о задержании всех в порядке ст 208 УПК по обвинению в преступлении, предусмотренном ч2 ст 355 УК Украины.

По данным "Наших грошей", Араик Амирханян был фактическим владельцем строительной компании "Дорлидер", которая принадлежит Хачику Амирханяну. Фирма фигурирует в уголовных процессах о присвоении средств на госзакупках по ремонту дорог.

Украинская правда

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Темы: Одессаполициядороги
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