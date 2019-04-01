В Киеве частично ослабили ограничения скорости на дорогах

В Киеве отменили ограничение скорости движения в 50 километров в час на некоторых улицах.

Об этом написал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

По его словам, ограничение скорости не 50, а 80 км/ч будет действовать в период с 1 апреля по 1 ноября на 17 участках, перечень которых был утвержден на пленарном заседании КГГА.

"Уверен, что вскоре мы увидим аналогичные решения и в других городах.

Управляйте ответственно и помните о собственной безопасности и безопасности окружающих", - напомнил Билошицкий.

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта)

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (когда будет проведен капитальный ремонт проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев)

- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста)

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. ак. Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста)

- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской

площади)

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (когда будет проведен капитальный ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

- просп. Соборности (когда установлено распределительное транспортное ограждение).