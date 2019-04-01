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Бойко заявляет об "аномальных результатах" в Донецкой области

Понедельник, 1 апреля 2019, 17:17
Бойко заявляет об аномальных результатах в Донецкой области

Штаб Юрия Бойко заявляет о попытках пересмотреть или переписать протоколы в некоторых регионах, в том числе и базовых для "Оппозиционный платформы – За жизнь".

Об этом сам кандидат в президенты заявил на брифинге 1 апреля.

"В Донецкой области в отдельных районах наблюдается аномальный результат пока еще действующего президента при общем уровне его поддержки в Донецкой области на уровне 8% – и более 38% у Юрия Бойко", – говорится в сообщении.

"Мы уже зафиксировали около 100 серьезных нарушений. Поданы заявления в правоохранительные органы. Это может быть и вброс протоколов, и другие манипуляции", – сообщил Бойко.

"Юристы штаба уже выехали в Торецк, Покровск и другие города Донбасса, где происходят подобные загадочные явления", – добавил он.

Бойко призвал членов комиссий не выполнять политические заказы: "Эта власть обязательно сменится, и придется отвечать за нарушения в административном и уголовном порядке".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бойковыборы президента 2019
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