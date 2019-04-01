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Reuters удалил статью про $400 тысяч для встречи Порошенко с Трампом

Понедельник, 1 апреля 2019, 19:37

Международное агентство новостей Reuters удалило материал о том, что украинская сторона якобы заплатила деньги за то, чтобы продлить встречу президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", агентство разместило отдельное уведомление об отзыве соответствующего материала в своей открытой ленте новостей.

"Материал от 23 мая 2018 года под названием "Украина заплатила адвокату Трампа Коэну, чтобы организовать переговоры в Белом доме BBC", удален после уведомления со стороны BBC о том, что ее сообщение было некорректным", – говорится в сообщении Reuters.

Напомним, британская телерадиовещательная корпорация ВВС извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко.

В статье, опубликованной в мае прошлого года, утверждалось, что адвокату Трампа Майклу Коэну были перечислены $400 тысяч. Статья впоследствии была удалена с сайта.

Темы: СМИПорошенкоТрамп
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