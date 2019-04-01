ЕС надеется на свободный, честный и прозрачный второй тур выборов в Украине

Европейский союз рассчитывает на проведение свободных и честных выборов президента Украины во втором туре голосования 21 апреля.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по случаю проведения первого тура выборов президента Украины, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Европейский союз надеется на свободный, честный и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, который состоится в соответствии с международными стандартами. Важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважая волю украинского народа, и избегали ненадлежащего напряжение" - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнула непоколебимости его поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границах.

В ЕС также указали на предварительные выводы миссии по наблюдению за выборами от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), по которым выборы президента Украины в первом туре были конкурентными, избиратели имели широкий выбор среди кандидатов, явка была высокой, а фундаментальные свободы в целом уважались.

Вместе с тем были отмечены некоторые недостатки, в частности злоупотребление государственными ресурсами и покупка голосов. Кроме того, отмечается, что освещение избирательной кампании в СМИ часто было предвзятым, и не хватало настоящих политических дебатов между участниками избирательных гонок.

Напомним, в заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати говорится, что первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в сложном контексте, в частности, за ситуацию в Крыму и в восточных регионах.