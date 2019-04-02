Британский парламент снова отклонил 4 альтернативные варианты Brexit

Британский парламент провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.

Об этом сообщает АР со ссылкой на спикера Палаты общин Джона Беркоу.

Отмечается, что первый избранный Беркоу сценарий предусматривает "мягкий" выход из ЕС с соглашением, которое предусматривает сохранение членства в Таможенном союзе.

Второй, "норвежский", вариант предусматривает членство Британии в Европейской ассоциации свободной торговли и в Европейской экономической зоне. В случае реализации этого сценария Британия останется участником единого рынка и сохранится свобода передвижения.

Третий сценарий предусматривает вынесение любого соглашения с ЕС на референдум. Против варианта референдума проголосовали 292 парламентария, за - 280.

Четвертый сценарий предполагает наделение парламента дополнительными правами, которые позволят ему обязать правительство просить у ЕС продления срока Brexit в том случае, если соглашение не будет согласовано за два дня до Brexit. Если ЕС не согласится на это, парламент должен голосовать или за отмену Brexit, или за выход из ЕС без соглашения.

Представитель Консервативной партии Ник Болес объявил, что выходит из партии после того, как было отклонено одно из его предложений по Brexit.

Он предлагал "норвежский" вариант, который предусматривает, что Британия останется участником единого рынка и сохранится свобода передвижения. Против этого предложения проголосовали 282 парламентария, за - 261.

В британском правительстве заявили, что будут продолжать поддержку соглашения Терезы Мэй с ЕС о Brexit.

Министр по вопросам Brexit Стивен Баркли отметил, что соглашение Мэй "является единственным способом движения вперед", учитывая неспособность парламента найти четкое большинство для альтернативной сделки.

Напомним: