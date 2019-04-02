СМИ: США прекратили поставки Турции деталей для F-35 из-за закупки С-400 в РФ
США решили прекратить поставки Турции деталей для истребителей F-35 из-за планов Анкары купить российскую систему противоракетной обороны С-400.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 источника, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что в обмен на С-400 США предлагали Турции приобрести систему Patriot. По данным агентства, Анкара заинтересовалась предложением, при этом от покупки С-400 решила не отказываться.
"В феврале президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что страна не откажется от покупки российских зенитных комплексов С-400.
В то же время один из собеседников Reuters рассказал, что США и Турция ведут переговоры о покупке последней системы Patriot", - говорится в сообщении.
Агентство напоминает, что на прошлой неделе 4 сенатора США представили законопроект, предусматривающий запрет передачи F-35 Турции, пока правительство США не подтвердит, что Анкара отказалась от С-400.
Напомним:
- Россия и Турция в июле прошлого года подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму около 2.5 млрд долларов. Начало поставок ожидается летом 2019 года, а установка комплексов - в октябре.