Тимошенко обвинила Порошенко: говорит, украл ее голоса

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая баллотировалась в президенты, заявила, что действующий глава государства Петр Порошенко сфальсифицировал свои результаты и забрал у нее часть голосов.

Об этом она сказала во время брифинга во вторник.

По ее словам, первый тур выборов, который состоялся 31 марта, был превращен в фарс действующим президентом.

"Порошенко были сфальсифицированы его результаты", - сказала Тимошенко.

"Первое, в Украине были применены технологии, которые привели к тем результатам, которые мы получили - это регистрация 39 кандидатов, использование админресурса... Им удалось распорошить голоса проевропейских, оппозиционных сил", - сказала политик.

Кроме того, она отметила, что также был подкуп избирателей за счет бюджета, в частности одноразовая доплата к пенсиям, монетизация субсидий и выплата так называемой материальной помощи.

фото Романа Кравца, УП

"Еще одно, на выборах был зарегистрирован мой однофамилец и таким образом действующий президент забрал голоса у меня", - заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что кроме процентов, которые взял сам Тимошенко, еще более одного процента бюллетеней были испорчены, когда избиратели ставили по две "птички" за обоих Тимошенко (Юрия и Юлию - ред.)

Она добавила, что фальсификации выборов была как до, во время, так и после выборов и это якобы подтверждается параллельным подсчетам ее штаба.

"Сейчас хочу конкретно заявить о том, что выборы Порошенко сфальсифицированы и он туда прорвался нечестным путем", - сказала Тимошенко.

При этом она отметила, что не пойдет в суд для обжалования результатов, поскольку не верит в их честность, потому что "Порошенко приватизировал судебную систему ".

По ее мнению, в украинцев был шанс на новую, достойную жизнь, но он был потерян.

Вместе с тем политик подчеркнула, что разработанный ее командой "Новый курс" не был только программой для предвыборной рекламы и она приложит усилия, чтобы его реализовать.

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