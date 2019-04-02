В Киеве "заминировали" сразу 4 режимных объекта

288 просмотров
Вторник, 2 апреля 2019, 12:57

Столичная полиция проверяет сообщение о заминировании четырех объектов: бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева во вторник.

4 сообщения о заминировании поступили в течение часа. На местах работают полицейские и сотрудники профильных служб.

Информация о заложенной взрывчатке в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном заминировании сообщили по телефону.

Заведения находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов. На местах работают взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.

Проводится эвакуация. Места "заминирований" ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция


powered by lun.ua
По теме
В Киеве горел бизнес-центр 2 апреля 2019, 11:28
В Киеве частично ослабили ограничения скорости на дорогах 1 апреля 2019, 16:19
Полиция выявила в Киеве международный "склад" наркотиков с 600 кг героина 31 марта 2019, 15:41
Все новости
Главные новости
Полторак при увольнении с военной службы получил 2 миллиона выплат
В Европарламенте недовольны ростом экспорта украинской курятины в ЕС
Гривня спокойно отреагировала на результаты выборов
Зеленский опережает Порошенко вдвое, Тимошенко теряет шанс
Все новости
еда

8 советов, как уменьшить размер порции

психология

7 неприятных привычек, которые разрушают вашу карьеру

ted

5 советов, как уничтожить свои мечты и не достичь желаемого

Поиск по сайту
Архив
Весь архів