В Киеве "заминировали" сразу 4 режимных объекта

Столичная полиция проверяет сообщение о заминировании четырех объектов: бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева во вторник.

4 сообщения о заминировании поступили в течение часа. На местах работают полицейские и сотрудники профильных служб.

Информация о заложенной взрывчатке в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном заминировании сообщили по телефону.

Заведения находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов. На местах работают взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.

Проводится эвакуация. Места "заминирований" ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств.