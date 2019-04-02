В Киеве "заминировали" сразу 4 режимных объекта
Столичная полиция проверяет сообщение о заминировании четырех объектов: бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк".
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева во вторник.
4 сообщения о заминировании поступили в течение часа. На местах работают полицейские и сотрудники профильных служб.
Информация о заложенной взрывчатке в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном заминировании сообщили по телефону.
Заведения находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов. На местах работают взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.
Проводится эвакуация. Места "заминирований" ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств.
Кроме того полиция Запорожской области сообщает, что проверяет одно из предприятий Запорожья на наличие взрывчатки.
Письмо о том, что на территории заложена взрывчатка с часовым механизмом, поступило 2 апреля на электронную почту одного из предприятий в Шевченковском районе.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, сотрудники СБУ, ГСЧС и врачи скорой помощи.