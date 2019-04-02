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В Киеве "заминировали" сразу 4 режимных объекта

Вторник, 2 апреля 2019, 12:57

Столичная полиция проверяет сообщение о заминировании четырех объектов: бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева во вторник.

4 сообщения о заминировании поступили в течение часа. На местах работают полицейские и сотрудники профильных служб.

Информация о заложенной взрывчатке в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном заминировании сообщили по телефону.

Заведения находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов. На местах работают взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.

Проводится эвакуация. Места "заминирований" ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Кроме того полиция Запорожской области сообщает, что проверяет одно из предприятий Запорожья на наличие взрывчатки.

Письмо о том, что на территории заложена взрывчатка с часовым механизмом, поступило 2 апреля на электронную почту одного из предприятий в Шевченковском районе.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, сотрудники СБУ, ГСЧС и врачи скорой помощи.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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