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Климкин: Украина продолжит движение в ЕС и НАТО после выборов

Вторник, 2 апреля 2019, 13:20
Климкин: Украина продолжит движение в ЕС и НАТО после выборов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина не изменит свой внешнеполитический курс независимо от того, кто возглавит государство.

Об этом глава министерства рассказал в интервью CNBC.

"Я почти уверен, что не будет полного разворота назад, поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому сойти с основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути в ЕС и НАТО", - выразил уверенность Климкин.

По его словам, в отношениях между Украиной и Россией с новым президентом изменений тоже ждать не стоит.

"Если вы поговорите с людьми на улицах – это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас - украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу, в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые различия, временные рамки, техники, но с точки зрения стратегии это решено на сто процентов", - заявил он.

Напомним:

  • В партии Ангелы Меркель ждут больше конкретики от Владимира Зеленского во втором туре.
  • По данным обработки 98,55% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает почти в два раза больше голосов, чем Петр Порошенко. Так, шоумен набрал 30,24% голосов, а действующий президент - 15,92%.

Европейская правда

Темы: НАТОЕСУкраинаКлимкинвыборы президента 2019
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