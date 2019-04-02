Российский лейтенант, осужденный за Донбасс: Меня же здесь нет

Российский военный Алексей Седиков, осужденный в Украине за терроризм, говорит, что давал своему руководству согласие поехать на Донбасс как в командировку.

Об этом он рассказал московской журналистке Виктории Ивлевой в интервью для "Новой газеты", которое дал в тюремной больнице.

Старшего лейтенанта Алексея Седикова из Северодвинска задержали в июле 2016 года под Троицким в Луганской области. 3 марта 2017 года суд Попасной осудил его на 11 лет колонии по четырем статьям УКУ, включая участие в террористической организации. Седиков – среди 23 россиян, подавших президенту РФ прошения о "содействии" в обмене.

В разговоре с соотечественницей он рассказал, что поехал "на войну" в Украину "добровольцем" – и "не за деньгами, за личными убеждениями".

"Не вижу никакого смысла в сирийской войне… Смысл в этой войне (на Донбассе – ред.) – защитить слабых, тех людей, которые без оружия, которых взяли и просто начали уничтожать", – заявил 39-летний Седиков.

Россиянин утверждает, что его "зацепило 2 мая" 2014 года в Одессе. Также его возмутило, что Александр Турчинов "принял решение о вводе войск на территорию Донбасса против мирных граждан", но не смутило решение РФ ввести войска в Крым.

"У нас родственники дальние по линии матери погибли в Донецке, летом 2014-го. Попал снаряд 120-й мины прямо в окно, когда они находились на кухне. Трое", – рассказал Седиков, но на Донбасс он поехал через полтора года – и провоевал меньше полугода.

Седиков не хотел рассказывать, как доехал на Донбасс, но отметил: "В Чечню государство посылало всех подряд, а здесь все по-другому. Я лично свое согласие сам дал, как в командировку, понимаете?".

"Своему руководству (дал согласие – ред.). Я старший лейтенант, работал в военизированном подразделении, занимался безопасностью высокопоставленных чинов. Взял командировочный лист, паспорт, поскольку я покидал место дислокации, и поехал", – рассказал он.

"Через Ростов. Через какой-то там курган, перед тем как пересекать границу. Украинских пограничников там уже не было. Была граница ЛНР. И там тоже такой же пропуск", – добавил Седиков и назвал "неудобными" вопросы о том, как и куда он попал

Лейтенант попал в во "Второй армейский корпус, сформированный в Дебальцево", распредели их "на территории разбитой колонии". В июле 2016 года он зашел "в тыл противника" – и на выходе их группа попала "в засаду", Седиков был ранен и очнулся в плену.

Алексей Седиков Виктория Ивлева, "Новая"

О совершенном он не жалеет, а приговор украинского суда не признает: "Гражданский суд не может судить военного человека. Он необъективен".

На замечание, что он был на чужой территории и с оружием, Седиков удивляется: "На какой чужой территории?". По его мнению, люди с Донбасса больше не хотели жить в Украине "и захотели отделиться", но "это не дает право Украине их уничтожать".

Жена Седикова после его задержания оформила развод, с родней в РФ он общаться не хочет. Консул к нему приходил летом, а в декабре передал лекарства (у Седикова повреждена нога).

На своего президента россиянин не обижается.

"Вы понимаете, что меня здесь нет?.. Ну вы же понимаете, о чем я говорю?.. Ну, меня же сюда никто не посылал", – говорит Седиков в ответ на мнение, что Родина его бросила.

По его убеждению, Россия "пытается вытащить" своих граждан через договоренности трехсторонней группы в Минске, но Украина хочет поменять их на своих политузников, "которых в Донбассе-то и не было".

Он признает, что для обмена нужна воля двух президентов, а Владимир Путин "не считает нужным разговаривать с Петром Алексеевичем", да и политика дороже человека.

"Что мне моя жизнь! Придет время, захотят меня поменять – поменяют, не захотят – значит, я буду ждать", – считает Седиков.

"И при чем тут Владимир Владимирович? Он же не может быть причастен ко всему", – говорит он.