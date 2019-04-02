На границе с Румынией строят забор. Закарпатцы перекрыли дорогу

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Вторник, 2 апреля 2019, 15:37

Пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы "Деловое" начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы с Румынией, однако жители Закарпатья требуют этого не делать и устраивают провокации.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что в связи с наступлением благоприятных погодных условий и увеличением количества попыток правонарушителей незаконно пересечь границу, пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы, в частности, с Румынией.

Однако, во вторник, 2 апреля, как только пограничники начали работы на участке отдела пограничной службы "Деловое", прибыло около 40 молодых людей с требованием остановить установку ограждения.

 
фото ГПСУ

"Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства. Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировали их. Также к месту установки ограждения прибыл председатель сельсовета н.п. Деловое", - говорится в сообщении.

 
фото ГПСУ

По данным пограничников, пока работы по строительству ограждения продолжаются.

Вместе с тем сообщается, что местные жители, демонстрируя несогласования с представителями Госпогранслужбы, перекрыли автомобильную дорогу сообщением "Рахов - Мукачево".

На место происшествия вызвали полицию.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба Закарпатье Румыния


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