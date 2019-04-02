Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновник Львовского горсовета погорел на взятке почти 5 миллионов

Вторник, 2 апреля 2019, 15:43

Сотрудники Службы безопасности разоблачили директора одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен.

Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник организовал схему фиктивного снабжения извести, которую должны использовать для стабильного функционирования станции очистки фильтрата Грибовичской свалки.

"По замыслу злоумышленника планировалось использование только трети предполагаемого количества извести и получения руководителем КП неправомерной выгоды в размере 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар", - сообщили в ведомстве.

Также директор КП должен был получать "откат" с каждого поставленного килограмма извести.

 

Злоумышленник требовал у местного предпринимателя 4,7 млн грн за признание его победителем открытых торгов и заключения с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией документации о якобы поставленной продукции.

"Правоохранители задержали директора на рабочем месте при получении части взятки в сумме более 400 тысяч гривен", - отметили в СБУ.

 

 

Сейчас глава одного из коммунальных предприятий Львовского горсовета находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос о сообщение ему подозрения по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) и избрании меры пресечения.

 

Силовики отметили, что в настоящее время проверяется причастность других чиновников Львовского горсовета к схеме.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Львов
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: