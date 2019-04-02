Чиновник Львовского горсовета погорел на взятке почти 5 миллионов

Сотрудники Службы безопасности разоблачили директора одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен.

Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник организовал схему фиктивного снабжения извести, которую должны использовать для стабильного функционирования станции очистки фильтрата Грибовичской свалки.

"По замыслу злоумышленника планировалось использование только трети предполагаемого количества извести и получения руководителем КП неправомерной выгоды в размере 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар", - сообщили в ведомстве.

Также директор КП должен был получать "откат" с каждого поставленного килограмма извести.

Злоумышленник требовал у местного предпринимателя 4,7 млн грн за признание его победителем открытых торгов и заключения с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией документации о якобы поставленной продукции.

"Правоохранители задержали директора на рабочем месте при получении части взятки в сумме более 400 тысяч гривен", - отметили в СБУ.

Сейчас глава одного из коммунальных предприятий Львовского горсовета находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос о сообщение ему подозрения по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) и избрании меры пресечения.

Силовики отметили, что в настоящее время проверяется причастность других чиновников Львовского горсовета к схеме.